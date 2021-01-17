مقتل شخص وإصابة 8 في انفجار عبوة ناسفة بريف حلب

لقى مواطن سورى مصرعه وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة سجو بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلًا عن مصادر محلية، بانفجار عبوة ناسفة في سوق الخضار وسط بلدة سجو التابعة لمنطقة اعزاز بريف حلب الشمالي، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ووقوع أضرار مادية في الممتلكات في محيط الانفجار.