بشائر 2021.. «التموين» تتوقع 90% اكتفاء بالسكر

أكد كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود احتياطي استراتيجي لسلعة السكر تكفي الاحتياجات المحلية مابين 6 إلى 7 أشهر مقبلة، بجانب عمليات التوريد المنتظمة لمحصول قصب السكر والبدأ في التوريد لمحصول البنجر خلال منتصف شهر فبراير المقبلن ليرتفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي أكثر من ذلك.وقال جمعة في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لأول مرة خلال العام الجاري سيرتفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للسكر ليصل إلى نسبة 90% مقارنة بالعام الماضي 78% بزيادة 12% بسبب زيادة المساحات المنزرعة.وأضاف أنه من المتوقع أن معدلات التوريد لمحصول قصب السكر من المزارعين والمنتجين تترواح مابين 9 إلى 10 ملايين طن من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية التي تقوم على تسهيل وتيسير إجراءات النقل المحصول من الأرض إلى المصانع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم التزاحم أو التكدس في عمليات استقبال المحصول.