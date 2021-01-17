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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير إيطاليا بالقاهرة: علاقتنا مع مصر قائمة على التعاون المثمر

الأحد 17/يناير/2021 - 02:17 م
سفير إيطاليا بالقاهرة
سفير إيطاليا بالقاهرة
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قال سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتيني، إن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم الأحد، للسفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له، والذي يزور المحافظة في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

وأعرب السفير الإيطالي عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بأنها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق آثرية جاذبة، منوها بأنه سيعود إلى زيارتها قريبا مرة أخرى لزيارة المناطق الأثرية بها.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنيا بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، مستعرضا مع السفير الإيطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها "عروس الصعيد" من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بالمنيا خلال العام الجاري.

ودعا المحافظ، السفير الإيطالي إلى زيارة عدد من الأماكن السياحية التي تزخر بها المحافظة، ومنها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.

كما تابع السفير الإيطالي أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

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