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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق تهامي يبحث مع «الجيزة» طلبات المواطنين

الأحد 17/يناير/2021 - 02:11 م
طارق تهامي
طارق تهامي
إسلام نصير
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استقبل إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، النائب الوفدي طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لبحث عدد من طلبات المواطنين في محافظة الجيزة.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل بقيادة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أي مواطن لتحقيق مصالحه الحياتية، في إطار القانون، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية هي الاهتمام بالمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشاد النائب الوفدي طارق تهامي بالأدوات والإجراءات التي تستخدمها المحافظة وديوانها العام لتلبية طلبات المواطنين في كافة المجالات مثل الإسكان والصحة والشئون الاجتماعية خاصة في إطار مبادرة تكافل وكرامة.

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