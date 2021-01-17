«التموين»: اهتمام رئاسي بتطوير صناعة السكر.. ونضخ 130 ألف طن شهريا

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ 120 إلى 130 ألف طن سكر لمنظومة التموين الجديدة وتوزيعها على البطاقات التموينية، كونه سلعة أساسية ووقال جمعة، إنه جار تطوير 22 وحدة إنتاجية بشركة السكر والصناعات التكاملية، فضلا عن إعادة هيكلتها إداريا وفنيا لتواكب عمليات التطوير والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا، وهذا هو المستهدف خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة السكر في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% وتكوين رصيد احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لمدة 7 أشهر مقبلة والقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة في حال وجود فائض عن العملية الإنتاجية ويغطي الاستهلاك على البطاقات التموينية.ووأضاف، أن اهتمام الرئيس لتطوير الشركات المملوكة للدولة وخاصة شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات إنتاج السكر من البنجر ينعكس تنفيذه من خلال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لترتيب ثمارها ويولي اهتمامه الأول بالعناصر والموارد البشرية على جميع المستويات ورفع الكفاءة المهنية والفنية، لأن العنصر البشري هو عنصر هام في تلك المنظومة.