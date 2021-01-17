«احتفال مختلف».. فيلم لكنيسة غيط العنب عن الأعياد في ظل كورونا

أطلقت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، أحدث أعمال فريق "أمير الشهداء" الدرامي والمسرحي، وهو فيلم سينمائي بعنوان " احتفال مختلف"، يتناول أجواء الاحتفال التي يمر بها الأقباط منذ 2020 وحتى الآن بالأعياد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.و قال السناريست بيشوي عبد الله، صاحب فكرة فيلم "احتفال مُختلف" وكاتب السيناريو والحوار، إن الفيلم يُصدر فكرة أن للاحتفال أكثر من معنى وأكثر من شكل، وأن هناك احتفالات روحية وخدمية وكنسية، تختلف عن الأجواء الاجتماعية والفلكورية التي قد يكون البعض اعتاد عليها خصوصا في الاعياد.وفيلم "احتفال مُختلف"، فيلمًا سينمائيًا من إخراج بيتر ثروت، وسيناريو وحوار بيشوي عبد الله، وإنتاج كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، كاست دايركتور بيشوي عبدالله، ديكورإيريني جورج - ريمون بولس، تصوير ومونتاج بيتر ثروت.