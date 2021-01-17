حي الخليفة يزيل أعمال بناء مخالف بنطاقه

واصل حي الخليفة بجنوب القاهرة تصديه للبناء المخالف وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.وقامت المهندسة حنان السيد رئيس حي الخليفة بالإشراف على أعمال إزالة شدة خشبية وبناء مخالف في المهد بمنطقة المدابغ الصناعية بمساحة 600 متر تقريبًا وتم مصادرة الأخشاب ووضعها بمخازن الحي وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على العمال وذلك بحضور الإدارات المختصة بالحي.وواصل حي الخليفة من تصديه للبناء المخالف وتم إزالة ورشة رخام وكشك مخالف على مدخل الأباجية وذلك من ضمن أعمال إزالة المخالفات بجوار مسجد المسبح الأثري.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتخلص الفوري من أعمال البناء المخالف في المهد قبل استفحالها والتعامل معها دون الرجوع لمحافظ القاهرة.