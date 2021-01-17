سقوط «مدرس» بكيلو حشيش و108 تذاكر «شبو وهيروين» في سوهاج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط مدرس يروج للمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته 900 جرام حشيش و108 تذاكر "شبو وهيروين"، بقصد الاتجار.البداية بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط "5 طرب و21 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش تزن 900 جرام، و85 تذكرة لمادة الشبو تزن 250 جرام و23 تذكرة لمسحوق الهيروين تزن 70 جراما، و3 لمبات زجاجية لتعاطي مخدر الشبو وسلاح أبيض وميزان حساس و170 جنيها وهاتف محمول" حيازة المتهم "طه. ح. ح. ع، 35 سنة" مدرس، ويقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية "خيانة أمانة".بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لسهولة الاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.