حبس تشكيل عصابي لنشل المصوغات الذهبية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، حبس سيدتين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شريكهما "جواهرجي"، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب 7 جرائم نشل المصوغات الذهبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدتين، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النشل متخذتان من دوائر أقسام أول وثان الرمل، أول وثان المنتزه، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا تفصيليًا بارتكابهما عدد 7 وقائع بدوائر الأقسام المُشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيء النية مالك محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.