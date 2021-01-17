«الكاثوليكية» تقدم «المسبحة الوردية» من كنيسة غيط العنب (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "المسبحة الوردية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك"، لفرقة مريم سيدة الحبل بلا دنس، بكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بغيط العنب بمحافظة الإسكندرية.وعلى صعيد اخر، تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.