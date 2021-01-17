رئيس وزراء إيطاليا يعتزم خوض مواجهة مع البرلمان

يعتزم رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي المضي قدما في الدخول في مواجهة مع البرلمان هذا الأسبوع، حتى مع احتمال وجود أغلبية واهية، طبقا لما ذكرته صحف إيطالية، بما فيها صحيفة "لا ريبابليكا" اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.وربما لا يستطيع إحراز أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل، بعد فشل خطة لاستمالة عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ من المستقلين والوسطيين، طبقا لما ذكرته صحيفة "لا ريبابليكا"، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.ويبحث جوزيبي كونتي عن مناصرين له في التصويت الوشيك على الثقة داخل البرلمان الإيطالي في ظل الأزمة الحكومية في البلاد.ويعتزم رئيس الحكومة التحدث عن الأزمة داخل البرلمان غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.وقبل التصويت على الثقة في حكومة كونتي يسعى رئيس الوزراء أولا إلى بيان أبعاد الأزمة في مجلس النواب التابع للبرلمان غدا الاثنين، ثم في مجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء.