رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إيطاليا يعتزم خوض مواجهة مع البرلمان

الأحد 17/يناير/2021 - 02:33 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
طباعة
يعتزم رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي المضي قدما في الدخول في مواجهة مع البرلمان هذا الأسبوع، حتى مع احتمال وجود أغلبية واهية، طبقا لما ذكرته صحف إيطالية، بما فيها صحيفة "لا ريبابليكا" اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وربما لا يستطيع إحراز أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل، بعد فشل خطة لاستمالة عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ من المستقلين والوسطيين، طبقا لما ذكرته صحيفة "لا ريبابليكا"، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.

ويبحث جوزيبي كونتي عن مناصرين له في التصويت الوشيك على الثقة داخل البرلمان الإيطالي في ظل الأزمة الحكومية في البلاد.

ويعتزم رئيس الحكومة التحدث عن الأزمة داخل البرلمان غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وقبل التصويت على الثقة في حكومة كونتي يسعى رئيس الوزراء أولا إلى بيان أبعاد الأزمة في مجلس النواب التابع للبرلمان غدا الاثنين، ثم في مجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

«أسيوط الجامعي» يستقبل 10 آلاف مريض ويجري 357 عملية خلال عام

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

الأكثر قراءة

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق معرض «مفردات» الجماعي بقاعة «أبونتو» بالزمالك

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان