مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تطلق حملة «يلا صيانة»

أطلقت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة مبادرة جديدة تحت شعار " يلا صيانة" من خلال الفنيين والعاملين بالمستشفى لتحويل الرواكد الحديدية من كراسى ثابتة ومتحركة خاصة بالمرضى وإصلاحها ودخولها الخدمة مرة أخرى بعد أن كان يتم تركها بالمخازن وبجوار السور الداخلى لها أوإهدارها أوبيعها خردة عن طريق طرحها مناقصات.وقال الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة إن مبادرة " يلاصيانة " لاقت استحسانا كبيرا من الفنيين والعمال ويتم حصر وفرز الكراسى الثابتة والمتحركة والمقاعد المتهالكة ويتم تجمعيها داخل مخزن ثم البدء فى أعمال اللحامات والصيانة وربط الهياكل الحديدية وإعادتها لحالتها من جديدوأوضح أنه يتم تشجيع وتحفيز الفنيين والعاملين بالمبادرة وتم إطلاقها بجميع أقسام المستشفى واستهدفت جميع الكراسى والمقاعد التى كانت من الممكن أن تتحول إلى خردة وتباع بأسعار متدنية.وأوضح ناجى أن فكرة المبادرة جيدة ومتميزة لبث روح الولاء والانتماء والحفاظ على الممتلكات العامة.