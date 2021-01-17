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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سرقوا أجهزة الحاسب.. حبس «حرامية المعهد التعليمي» بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:54 م
حبس حرامية
حبس حرامية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات بعد إعادتها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بسرقة ماكينة تصوير، وجهاز عرض "بروجيكتور"، وعدد من أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتها، من داخل أحد المعاهد التعليمية الكائنة بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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