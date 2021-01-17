البابا فرنسيس: الله يتجلى فى كل عمل رحيم

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "في حياتنا نحن في مسيرة دائمة، لنختر درب الله وسنكتشف أنّه لا وجود لأي شيء غير متوقع أو أيّة طلعة أو أي ليل لا يمكن ليسوع أن يواجهها".وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "في كل تصرّف خدمة، وفي كل عمل رحمة نقوم به، يتجلى الله ويوجِّه نظره إلى العالم".