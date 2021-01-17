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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي شرق مدينة نصر يغلق مركزا تعليميا وكافيه خالفا تدابير الوقاية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:52 م
حي شرق مدينة نصر
حي شرق مدينة نصر
مصطفى عبدالله
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واصل حي شرق مدينة نصر تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة اتخاذ الإجراءات الحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات رفع إشغالات وغلق وتشميع كافيه بيانو وغلق وتشميع سنتر تعليمى في 60 محى الدين عبد الحميد.

وواصل حي شرق مدينة نصر استعدادته الخاصة بمواجهة التقلبات المناخية بالمرور على البالوعات والتأكد من تسلكيها في إطار الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة المرافق بشوارع الحي في مجال الصرف الصحي.

وتابع رئيس الحي بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي العمل في تسليك وتطهير بالوعات المطر بطريق النصر من ميدان هشام بركات حتي مطلع ومنزل كوبري المشير أبوغزاله

كما تابع رئيس الحي بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي العمل في تسليك وتطهيرورفع كفاءة مطابق الصرف الصحي أسفل الضغط العالي محور الوفاء والأمل وجاري استكمال باقي شوارع الحي.

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