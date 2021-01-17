تبلغ 15 عامًا.. عرض فتاة ليل ضبطت مع طبيب على الطب الشرعى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بعرض فتاة قاصر على الطب الشرعي، مارست الرذيلة مع طبيب، لبيان تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه.وكانت النيابة قد أمرت بحبس طبيب وفتاة ليل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة هتك عرض الفتاة كونها طفلة قاصر داخل شقته.بدأت تفاصيل الواقعة باستقلال فتاتى ليل مع طبيب وزميله سيارتهما، وتوجهوا إلى شقة بمنطقة القطامية، وأقاموا حفلة جنسي جماعي داخل الشقة وطلبت إحدى الفتاتين مغادرة الشقة، ونزل معها شاب بينما ظل الطبيب مع الفتاة الأخرى، وعقب وصول الفتاة إلى منزلها اتصلت بصديقتها ولم ترد على الهاتف، فشعرت بالخوف عليها مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة.وانتقل رجال المباحث لمكان الشقة بمنطقة القطامية، وتم ضبط المتهم والفتاة في وضع مخل بالآداب عقب مداهمة الشقة، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، وأنها توجهت مع صديقتها برضاها مع شابين في شقتهما لممارسة الرذيلة معهما.