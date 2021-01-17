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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الغربية» يشن حملات لضبط الأسواق

الأحد 17/يناير/2021 - 01:51 م
حملة تموينية
حملة تموينية
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغني
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شنت مديرية التموين بالغربية حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة أسفرت عن تحرير ١٧ محضرًا، حيث تم تحرير عدد (٧) محاضر لمحال جزارة لعرضهم لحوم مذبوحة خارج السلخانة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على ١١٥ كجم لحم لإجراء الفحوصات اللازمة.

وكذلك أسفرت الحملة عن تحرير عدد (٣) محاضر بيع أسطوانات غاز بزيادة عن السعر الرسمي، وتم تحرير عدد (٣) محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدد (٤) محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لبقالين تموين ومستودعات غاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تأتى هذة الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق.

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