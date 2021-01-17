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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على اتفاقية تجديد موارد صندوق التنمية الإفريقى

الأحد 17/يناير/2021 - 02:08 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1-  2020 المعتمد بتاريخ 14-  5-  2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاتفاق- حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2020.

ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية - وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة - قيمة مساهمتها في هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.

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