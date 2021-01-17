«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة القديس أنبا إبرام رفيق الأنبا جورجى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة القديس أنبا إبرام رفيق الأنبا جورجى.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس إبرام، وكان أبوه رجلا رحوما محبا للمساكين، ولصلاحه وتقواه كانوا يودعون لديه حاصلات القرى التي بجواره مع محصول قريته أيضا، واتفق حصول غلاء في أرض مصر، فوزع جميع ما عنده على المحتاجين، أما أمه فكانت تعيش في خوف الله، فحسدها الشيطان وآثار عليها رجلا شريرا، وشى بها إلى الفرس فسبوها إلى بلادهم، وذات ليلة رأت في رؤيا الليل من يقول لها: ستعودين إلى وطنك، وقد تم لها ذلك بعد قليل وعادت إلى وطنها.وأضاف: "ولما توفي زوجها، أرادت أن تزوج ابنها إبرام، فأبى وأعرب لها عن رغبته في الترهب، ففرحت بذلك، ولما هم بتركها ودعته إلى خارج البلد، رفعت يديها إلى السماء وصلت قائلة: اقبل مني يا رب هذا القربان، ومضى إبرام إلى برية شيهيت حيث ترهب عند القديس يؤانس، قمص البرية، وصار له ابنا خاصا، وأجهد نفسه بأصوام وعبادات كثيرة، وكان مسكنه بجانب أبيه الروحاني الأنبا يؤانس، وهي القلاية المعروفة ببجيح، واتفق له ما استدعى ذهابه إلى جبل أوريون، وهناك اجتمع بالقديس جورجي فاستصحبه معه إلى جبل شيهيت وسكنا في تلك القلاية إلى يوم رحيلهما".وتابع: "ولما تنيح الأنبا يؤانس مرض الأنبا إبرام ثماني عشر سنة، وتنيح بسلام وهو ابن ثمانين سنة".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاث الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد، وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.