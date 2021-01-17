بمعاونة «السوشيال ميديا».. أهالي السنوسية يقبضون على سارقي حقيبة سيدة (فيديو)

تمكن أهالي منطقة السنوسية "التريس" بمدينة مرسى مطروح من الوصول إلى شابين قاماا بسرقه حقيبة سيدة، وتم تسليمهما إلى قسم شرطة مطروح لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.وأوضح مصطفى فايز أحد أهالي منطقة السنوسية، خلال حديثه لـ"الدستور، أن لأول مرة في منطقة السنوسية يتم سرقه المارة فمنذ أن وقعت سرقة السيدة وجميع الأهالي يبحثون عن الشابين الذين قاما بالسرقة.وأضاف، أن جميع الأهالي بالمنطقة تكاتفوا وقاموا بتفريغ الكاميرات وتم نشر صور الشابين على جروبات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " للتعرف عليهما موضحا أن أحد أهالي منطقة العزبة الغربية قام بالتواصل مع أهالي السنوسية بعدما قام بالتحفظ على أحد الشابين اللذين قاما بسرقة السيدة وهو يسرق مسن.وأشار إلى أنه بعد الوصول إلى اللص اعترف على شريكه الآخر حيث قام أهالي منطقة السنوسية بتلقينهما درسا وتسليمهما إلى قسم شرطة مطروح لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما.وأكد على أن الشابين من محافظة البحيرة وقاما بسرقة أكثر من شخص وتم تحرير أكثر من محضر ضدهما بقسم شرطة مطروح مرددا " الحرام آخره حرام.. متستعجلوش علي الرزق " موجها رسالته للشباب قائلا "اشتغلوا واعملوا اللي عليكو والرزق علي الله ".