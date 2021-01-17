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فن

حفل زفاف نادر حمدي الأشهر على السوشيال ميديا

الأحد 17/يناير/2021 - 04:46 م
نادر حمدي
نادر حمدي
محمد قدري
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جذب حفل زفاف نادر حمدي الموزع والمطرب المصري وعضو فريق "واما" الغنائي الأنظار بعد تجمع عدد كبير من النجوم فيه، وننشر تفاصيل الحفل ومن هو الملحن المصري نادر حمدي الذي عمل مع كل النجوم وعمرو دياب.

حفل زفاف نادر حمدي

لم ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أكثر من حفل زفاف نادر حمدي، عضو فريق واما حيث أقام حفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان اللافت إقامة الحفل بالتوازي مع إجراءات مقاومة كورونا.

وحضر الحفل أكبر تجمع أخير للفنانين في مناسبة اجتماعية حيث أحيا الحفل محمد حماقي وأحمد جمال، وتواجد في الحفل كلا من النجم الكوميدي هاني رمزي ومحمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي عضو فريق واما، والفنان الكوميدي شيكو، والفنان محمد محمود عبدالعزيز وحاتم فهمي، والمطربة كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، وعزيز الشافعي وغيرهم من النجوم، وانتشرت الفيديوهات والصور من الحفل بصورة كبيرة.

من هو نادر حمدي

نادر حمدي موزع ومطرب مصري شارك مع أحمد فهمي وأحمد الشامي ومحمد نور في تكوين الفريق الغنائي واما وقدموا عدة ألبومات مع بعضهم وانتشروا في الغناء والتوازيع وقدم نادر عشرات الأغنيات التي شارك في توزيعها.

وتعاون نادر حمدي في أعماله مع كبار النجوم ووزع للهضبة عمرو دياب، وسميرة سعيد، ومحمد فؤاد، أصالة وشيرين عبد الوهاب وكان آخره "من العشم" من ألبوم الهضبة عمرو دياب، وشارك في تجربتين تمثيليتين من خلال شخصية طفل في مسلسل "أولاد آدم" وشارك في فيلم "الأكاديمية" ويعتبر ايضا من عائلة فنية فهو ابن المطرب أحمد حمدي ووالدته الفنانة عفاف حمدي.

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