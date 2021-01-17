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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الرقابة الصحية» تعرف مخدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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عقدت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، مؤتمرا صحفيا تناول مفهوم خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة.

وأوضح المتحدثين، خلال المؤتمر، أن هذه القيمة تتمثل في أكثر من مستوى مثل تحسن نتائج المرضى وخفض تكاليف الخدمات العلاجية وربط مقابل الخدمة بمستوى أدائها إلى جانب سهولة الحصول على الخدمة وإمكانية العلاج عن بعد ودور ميكنة الخدمات في تحقيق كفاءة الإنفاق بالنسبة لمقدمي الخدمة.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة الأولى من المؤتمر أن الهدف الأمثل للتأمين الصحي الشامل هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان استدامة إتاحة الرعاية الصحية بجودة عالية لكل من الفرد والمجتمع دون صعوبات مالية، وأشاروا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أوجد الإطار التشريعي الأمثل لتغيير النظام الصحي في مصر.

ومن جهته، وأوضح الدكتور خالد سمير، مدير الجلسة الأولى بالمؤتمر، أن جميع أنظمة الرعاية الصحية اليوم تقع تحت ضغط لإدارة مواردها بحكمة وكفاءة، مشيرا إلى ما قدمه تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "الإنفاق المبذر في الصحة" (2017) من بيانات مثيرة للقلق حول الرعاية غير الملائمة والموارد المهدرة مع تقديرات تتراوح بين 10٪ تصل إلى 34٪ من النفقات.

وأضاف سمير، أن الرعاية الصحية القائمة على القيمة تختلف عن تلك القائمة على الرسوم مقابل الخدمة أو على أساس فردي، حيث يتم دفع رواتب مقدمي الخدمات على أساس مقدار خدمات الرعاية الصحية التي يقدمونها وتُستمد "القيمة" في الرعاية الصحية القائمة على القيمة من قياس النتائج الصحية مقابل التكلفة هذه النتائج تشمل تحسين صحة المرضى، والحد من آثار الأمراض المزمنة وانتشارها، والعيش حياة أكثر صحة.

يذكر أن الجلسة ضمت من الجانب الفرنسي جون فرانسوا جونرو، رئيــس منظمة الرعاية الصحية الفرنسية، وجون باتريك لاجونشيه، المدير العام لمجموعة مستشفيات سانت جوزيف وماري لانيلوجي، ومن الجانب المصري حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور شريف أبوالنجا، المدير التنفيذي لمستشفى 57357، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير النظم الصحية بالبنك الدولي، والدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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