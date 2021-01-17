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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

من هو القديس أبا فيس الذي تحتفل به الكنيسة اليوم؟

الأحد 17/يناير/2021 - 01:46 م
القديس أبا فيس
القديس أبا فيس
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة القديس ابا فيس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه بعد رحيل والده ترهب عند القديس اباهور؛ لأن اسم أباهور قد شاع في كورة مصر وتجمع حوله أخوة رهبان كثيرون أقاموا معه، ولما رحل القديس اباهور قام القديس أبافيس وخرج إلى أن عبر النهر من الشرق حتى وصل إلي الغرب، وتوحد هناك رهبانيًا.

وأضاف أنه تتلمذ على يده حوالي 100 فرد، وبعد فترة رحل في اليوم التاسع من شهر طوبة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسة مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.

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