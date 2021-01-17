انهيار عقار بالإسكندرية.. والنيابة تُصدر قرارًا عاجلًا بشأنه

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة هندسية لفحص فحص العقار المنهار ومعاينة العقارات المجاورة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يُفيد بورود بلاغ بانهيارعقار قديم بشارع مراد المرغني وسط المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان العقار، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظا على الأرواح.وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق بناء قديم، وانهار بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.