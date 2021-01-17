هيفاء وهبي تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت هيفاء في الصورة من داخل سيارتها وهي ترتدي ملابس رياضية وبدون مكياج.وجاءت التعليقات:قمر يا هيفاء، شكلك متغير أوى، حلوووه اوي الصورة دي".يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي كشفت حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.