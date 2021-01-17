مدير تعليم بنها: حظر دخول الطلاب للمدارس تحت مسمى مجموعات تقوية

شدد عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية على مديري المراحل التعليمية بحظر دخول الطلاب للمدارس تحت مسمى مجموعات التقوية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكلف فتح الباب مسؤولي الأمن بالإدارة والمدارس بإخطار الإدارة فورا بأي تجاوزات قد تحدث في هذا الشأن.ونبه " فتح الباب" على ضرورة متابعة مديري المراحل للمدارس للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات وتطبيق أقصى درجات التباعد الإجتماعي والتطهير المستمر لدورات المياة والطرقات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما شدد مدير عام الإدارة على التخلص من جميع الرواكد الخشبية داخل المدارس بالطرق القانونية حرصًا على مال الدولة وعدم إهداره تحت أي مسمى.يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رقم 2726 لسنة 2020 بتعليق تواجد الطلاب بمقر المدارس والمعاهد والجامعات اي كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمي.