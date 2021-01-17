حي الزيتون يوقف عددًا من أعمال البناء المخالفة

واصل حي الزيتون تصديه للأبنية المخالفة وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.وأوقف حي الزيتون أعمال بناء مخالف بالعقار رقم (٧٧) شارع محطة القبة ومصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.وأوقف حي الزيتون أعمال بناء مخالف بالعقار رقم (٧) شارع الفريق على فهمى وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.كما تمت إزالة بلاطات الأسقف لمبانى مخالفة بالعقار رقم (٢١) شارع العزيز بالله تقاطع أمين هندية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قام صباح اليوم حى الزيتون تحت إشراف رئيس الحى والمتابعة الميدانية برفع السيارات المتهالكة بنطاق الحى وذلك لضمان سيولة الحركة المرورية.