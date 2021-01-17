التاريخ القبطي اليوم 2021.. قراءات الأحد الثاني من طوبة

ننشر التاريخ القبطي اليوم 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد وهو الثاني من شهر طوبة، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 9 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:العشية: مزامير 98: 3،9 + متى 14: 22 - 36باكر: مزامير 97: 1 - 2 + مرقس 3: 7 - 12قراءات القداس:البولس: غلاطية 5: 2 - 10الكاثوليكون: 1 يوحنا 3: 18 - 24الإبركسيس: اعمال الرسل 15: 22 - 29السنكسار: نياحة القديس الأنبا ابرام رفيق الأنبا جورجى+ نياحة القديس أبا فيسالإنجيل: مزامير 83: 7 مزامير 65: 2 + لوقا 11: 27 - 36وشهر طوبة هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو الخامس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت الذي يعقبه شهر بابة ثم شهر هاتور ثم شهر كيهك السابق لشهر طوبة مباشرة والذي يتميز بصوم وعيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريين قديما منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.وبعد عرض التاريخ القبطي اليوم 2021 فقد أعقبه الامبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للامبراطورية فيما بعد.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.