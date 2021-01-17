الأمن يتحرى عن صاحبها.. انتشال جثة شخص من النيل بطوخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، جثة شخص عثر عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية بدائرة مركز طوخ.و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول من قبل بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية.و انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الواقعة بقرية شبرا هارس بدائرة القسم، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طوخ المركزي، وأفاد بعض شهود العيان والأهالي بأنهم لم يتعرفوا على هوية صاحب الجثة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية المتوفي للوقوف على ملابساتها، ووجرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق