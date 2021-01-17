خسائر فادحة وحقوق محفوظة.. «قطاع الأعمال» توضح حيثيات تصفية «الحديد والصلب»

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، في تقرير لها، تفاصيل مهمة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، حتى الوصول إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة يناير الجاري، والذى جاء على مستوى الخسائر والأرباح والخسائر خلال العقدين من 1997-1998 إلى 2017-2018، من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019.وأشارت البيانات إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997-1998 حتى الفترة 2002-2003، لكنها لا تعبر عن الواقع، حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضي)، بلغت 4092 مليون جنيه، لتحقيق أرباح، وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر، حيث تخطت الخسائر في العامين 2018-2019 و2019-2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.وأرجعت الوزارة السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر إلى تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، ما يسهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%، فضلا عن أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية للطن في المصانع المنافسة، بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.وفيما يتعلق بمحاولات الوزراة لإنقاذ الشركة، فقد قامت في عام 2014 بتكليف الاستشاري العالمي "تاتا ستيل"، المتخصصة في هذه الصناعة، بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015، ولكن تأخر الطرح، وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.وفى بداية عام 2018، تم الاستعانة بشركة "تاتا ستيل" مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي فى يوليو 2018، والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات، وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر، وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.وفي الربع الأول من عام 2019، تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها، وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل، وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات، وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة "EPC" وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.وبالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص، كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة، والتي تعدت الـ9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه، حيث حرصت الوزارة على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.وفيما يتعلق بالتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، أشارت وزارة قطاع الأعمال إلى أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.وحول التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين، أكدت الوزارة، فى بيانها، أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين، وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت، مبينة أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي، كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى، لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.وشددت الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى كافة القطاعات، بشرط كون المشروع ذا جدوى اقتصادية، حيث تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام، تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا، بتكلفة حوالي 800 مليون جنيه، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير.