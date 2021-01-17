حبس عاطل وسائق حاولا بيع 90 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بمحافظة الإسكندرية حبس عاطل وسائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 90 طربه حشيش بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كل من "أ. م. أ"، عاطل، و"م. ص.ح"، سائق، مقيمين بدائرة قسم شرطة كرموز، تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما للاتجار في المواد المخدرة.وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تحصلا عليها من أحد التجار، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم عمل عدة أكمنة للمتهمين بأماكن ترددهما، وألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارتين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت 90 طربة، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.