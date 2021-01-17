حبس 4 سرقوا 7 ألاف لتر سولار من خطوط بترول لبيعها بالقليوبية

قررت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين بتهمة سرقة خطوط أنابيب البترول والاستيلاء على الوقود، لبيعه في السوق السوداء وحيازتهم لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.كما قررت النيابة التحفظ على الأسلحة المضبوطة والذخائر، وإرسالها للمعمل الجنائي وعمل فيش جنائي للمتهمين المضبوطين لبيان اتهامهم بقضايا أخري من عدمه.واعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأكدوا في اعترافاتهم انهم كانوا يقومون بتركيب "كلبس" على خط أنابيب " مسطرد - طنطا " والمار بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز قليوب واستولوا منه على كمية من السولار بلغت حوالى7 ألاف لتر، وبيعها في السوق السوداء وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع، وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجاركانت قد وردت ر للعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، تفيد يقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، واختبائهم بمخزن خاص بأحد المتهمين بدائرة مركز قليوب.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (5 بنادق آلية، وعدد من الخزن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ورشاش، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، وسيارة) واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.