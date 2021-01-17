رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 سرقوا 7 ألاف لتر سولار من خطوط بترول لبيعها بالقليوبية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:36 م
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
طباعة
قررت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين بتهمة سرقة خطوط أنابيب البترول والاستيلاء على الوقود، لبيعه في السوق السوداء وحيازتهم لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

كما قررت النيابة التحفظ على الأسلحة المضبوطة والذخائر، وإرسالها للمعمل الجنائي وعمل فيش جنائي للمتهمين المضبوطين لبيان اتهامهم بقضايا أخري من عدمه.

واعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأكدوا في اعترافاتهم انهم كانوا يقومون بتركيب "كلبس" على خط أنابيب " مسطرد - طنطا " والمار بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز قليوب واستولوا منه على كمية من السولار بلغت حوالى7 ألاف لتر، وبيعها في السوق السوداء وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع، وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار

كانت قد وردت ر للعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، تفيد يقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، واختبائهم بمخزن خاص بأحد المتهمين بدائرة مركز قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (5 بنادق آلية، وعدد من الخزن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ورشاش، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، وسيارة) واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

«أسيوط الجامعي» يستقبل 10 آلاف مريض ويجري 357 عملية خلال عام

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

الأكثر قراءة

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق معرض «مفردات» الجماعي بقاعة «أبونتو» بالزمالك

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان