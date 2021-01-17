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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

خلل بتطبيق إلكتروني يعرقل حملة تطعيمات كورونا في الهند

الأحد 17/يناير/2021 - 01:34 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
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تعثرت حملة التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الهند في أول أيامها بسبب خلل اعترى تطبيق (كو-وين) المستخدم في تنسيق الحملة، حسبما أفاد عدة مسؤولين مشاركين في برنامج التطعيم.

وأطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس السبت ما وصفته حكومته بأنه "أضخم برنامج تطعيمات في العالم" لمواجهة الوباء في الهند التي سجلت ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يفيد تطبيق (كو-وين) الذي طورته الحكومة من خلال تنبيه العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يعملون على الخطوط الأمامية والمقرر أن يكونوا أول من يحصل على التطعيم، كما يتيح للمسؤولين أيضا متابعة الحملة وإدارتها.

إلا أن العديد من العاملين في قطاع الصحة، ممن كان يفترض لهم أن يحصلوا على اللقاحات، لم يتلقوا الرسالة أمس السبت حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الصحية بولاية مهاراشترا غرب البلاد.

وقال المسؤول لرويترز مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه "خططنا لتطعيم 28500 شخص يوم السبت لكننا لم ننجز سوى 18328 تطعيما بسبب خلل في تطبيق كو-وين".

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