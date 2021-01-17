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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تطلق موقعًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات بمجمع المعادى

الأحد 17/يناير/2021 - 02:22 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وعنوانه كالتالى: www.mafmc.com.eg.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي لضباط القوات المسلحة وأسرهم.

ويهدف الموقع إلى تقديم كل الخدمات وتسهيل إجراءات حجز العيادات الصباحية والمسائية وعيادات الخبراء والاستشاريين والاستعلام والرد على الاستفسارات المختلفة، مع إمكانية الرد على الاستفسارات والتواصل عبر الاتصال التليفوني على أرقام 0225256348 0225256350 أو من خلال الواتساب على رقم 01200203111 أو البريد الإلكتروني [email protected]

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه بما يسهم في تقديم أفضل خدمة متميزة وفقًا للأساليب التكنولوجية الحديثة.



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