القوات الأمريكية في سول تلزم جنودها بالبقاء في ثكناتهم

أصدرت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تحذيرا طالبت فيه جنودها العاملين في المعسكرات وأماكن الخدمات المدنية بالبقاء في ثكناتهم ومنازلهم وعدم الخروج إلا للأنشطة الضرورية فقط، وذلك على خلفية الإبلاغ عن حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا داخل الثكنات العسكرية.ووفقًا لحساب القوات الأمريكية على موقع تويتر بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، فإن التوجيه يتطلب من أعضاء الخدمة في حامية "يونج سان" في وسط سول، ومعسكر همفريز في مدينة بيونج تيك جنوب العاصمة البقاء في منازلهم وعدم خروج إلا للقيام بالأنشطة الضرورية، موضحة أن التوجيه سينتهي بعد غد الثلاثاء.وبلغ العدد التراكمي للإصابات المرتبطة بالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في جميع أنحاء البلاد 601 إصابة حتى اليوم.