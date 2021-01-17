ضبط 163 شيشة ببعض المقاهي والكافتيريات المخالفة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدة المحلية بمركز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات عن ضبط ومصاردة 163 شيشة بعدد من المقاهي والكافتيريات بواقع "43 بكفر الدوار - 50 الدلنجات - 70 كوم حمادة" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".