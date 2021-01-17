131790 إصابة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 131 ألفا و790 حالة، والوفيات 1512 بنسبة ١٫١٥%.وأوضحت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أنه تم تسجيل 124 ألفا و67 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى ٩٤٫١%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 69 حالة والمحتجزين في العناية المركزة 21.