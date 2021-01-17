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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المسؤولية والمشاركة والبساطة.. روشتة البابا للحصول على الفرح

الأحد 17/يناير/2021 - 01:31 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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خصص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن "مفاتيح الفرح".

وجاء ذلك تحت عنوان "من أين يأتي الفرح"؛ حيث أوضح من خلاله أن هناك خمسة مشاهد عن الفرح في قصة الميلاد المجيد فالمشهد الأول يتجلى فى حياة العذراء مريم عندما نالت البشارة من الملاك جبرائيل فكان المصدر الأول للفرح، وهو الخلاص وهو ما عبرت عنه فى صلاتها، بينما المشهد الثانى يتجلى فى حياة القديس يوسف النجار وهو فرح المسئولية.

بينما المشهد الثالث بحسب البابا فهو الملائكة الذين ظهروا فى السماء فنجد فرح التسبيح، والرابع فجاء في الرعاة فكانت بساطتهم هى سبب الفرح، واخيرا المشهد الخامس ياتي في المجوس وهنا يظهر فرح المشاركة.

ويُذكر أن مجلة الكرازة، هي الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، ويأتي في هيئة مجلة نصف شهرية، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.

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