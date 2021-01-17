دورة تدريبية لإعداد القيادات العليا بإدارة «تعليم الداخلة»

انطلقت اليوم الأحد الدورة التدريبية لإعداد القيادات العليا بإدارة تعليم الداخلة والمقامة بمركز العلوم الاستكشافي بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.بحضور الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد وأحمد حسين مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، حيث تهدف الدورة إلى إعدادت قيادات تقود العملية التعليمية فى الوقت القريب، حيث ينقسم التدريب إلى تدريب نظري وعملى وورش تدريبية.وكان قد تم الإعلان عنها من خلال صفحة المديرية والإدارة التعليمية منتصف الشهر الماضي تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.