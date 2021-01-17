رئيس «النواب» يحيل 6 اتفاقيات للجان النوعية

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، بمنحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21-10-2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.كما أحال الجبالي، اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والمشروعات الصغيرة والتعليم والبحث العملي طريقة.وأحال اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020، الى لجنة النقل والمواصلات والخطة والموازنة.كما احال مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6-8-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020، الى لجنة الشئون الافريقية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والموارد المائية والدفاع والامن القومي.كما أحال خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26102020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020، الى لجنة الطاقة ولجنة الشئون الاقتصادية.كما احال إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27-10-2020 و8-11-2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.