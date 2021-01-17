وزير التموين: المشروع القومي للصوامع سد العجز في استهلاك وتخزين القمح (خاص)

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مساعدة المشروع القومي للصوامع في القضاء على العجز في استهلاك وتخزين القمح، مؤكدا أن قطاع التخزين من القطاعات الاقتصادية المهمة وأولت له الوزارة اهتماما شديدا كان محصلته إنشاء 75 صومعة معدنية بسعة إجمالية 3 ملايين طن.وأضاف المصيلحي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بتطوير 105 شون ترابية بسعة تخزينية 220 ألف طن، الأمر الذي ترتب عليه المحافظة على 10% من الفاقد نتيجة التشوين والتخزين في العراء، وتوفير قيمة الجوت المخصص للتعبئة الذي يتم استيراده من الخارج بما يعادل 350 للطن، وقد عمل على تقليل حجم الفجوة الغذائية في القمح التمويني، إذ أن 9.5 مليون طن قمح هو حجم الاستهلاك السنوي، ويتم توريد 4 ملايين طن اختياريا، و5.5 مليون طن حجم الفجوة في القمح، يتم استيراده على مدار العام.