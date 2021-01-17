إلغاء تراخيص 9 صيدليات بالبحيرة وتحرير 119 محضرا و86 مذكرة بالغلق

أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملات التي شنتها فرق التفتيش الصيدلي على مدار شهر ديسمبر الماضي، تحت إشراف الدكتورة انجى رحومة، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتورة نسرين نادر، مدير إدارة التفتيش الصيدلى، بلغ عددها 1398 حملة على الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية الخاصة.وأشار، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم التفتيش على 92 مركز طبى وحدة صحية ومكاتب صحة ومكاتب رعاية طفل ومستوصفات الصدر، وتم خلالها تحرير 119 محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات، وعدد 42 محضر لعدم وجود مدير بالصيدلية، وتم رفع 86 مذكرة بالغلق الإدارى لوجود مخالفات، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص 9 صيدليات في مختلف مراكز المحافظة.وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط السوق الدوائى وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها، وعدم التهاون فى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه اى مخالفات، قد تتسبب بضرر على صحة المواطنين ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.