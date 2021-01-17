«كورونا» يُغلق منافذ عمان البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءًا من مساء غد الإثنين، في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، ‏قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ‎كورونا، إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءًا من الساعة السادسة من مساء الإثنين.‏وجاء القرار بعد إطلاع اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار ‎السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس وحمايةً لأفراد المجتمع.‏‎وأكدت اللجنة العليا بالسلطنة، أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، حال تهاون المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة.