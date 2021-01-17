1267 إصابة و29 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1267 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 393 ألفا و778 حالة تعافى منها 369 ألفا و218 حالة.. بينما توفى 7082 حالة.وأضافت أنه يتواجد بالمستشفيات حاليا 1963 حالة منها 328 حالة في أقسام العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا بـ 281 حالة يليها النمسا السفلى بـ 266 حالة وسالزبورج بـ 168 حالة والنمسا العليا بـ 152 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 31 حالة.