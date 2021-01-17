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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس سفاجا تتفقد مخزن الأوكسجين بالمستشفى المركزي

الأحد 17/يناير/2021 - 01:27 م
هدي المغربي
هدي المغربي
علي عواد
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تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، برفقة لجنه مكونة من مدير جهاز شؤون البيئية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفي سفاجا المركزي للاطمئنان على مخزون الاكسجين.

وأوضحت المغربي، في بيان لها، أن اللجنة المكونة من جهاز شؤون البيئة والوحدة المحلية والجهات المختصة بالمدينة تابعت الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الاكسجين، وتبيّن أن المخزون كافى يشمل 60 اسطوانة وتنكات اكسجين بسعة 6 اطنان.

وأشادت المغربي بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة فى مواجهة كورونا مؤكدة أنهم يؤدون رسالة ودورا وطنيا فى هذه المرحلة الحرجة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، كما قدمت الشكر لقيادات إداراة الصحة بالمدينة والمحافظة على ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبى أول بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابى كورونا.

وأكدت رئيس المدينة على متابعة الموقف الحالى لكورونا والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى التعامل مع مصابى كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظا على أرواح المواطنين، ووجهت إدارة العلاقات العامة بالتواصل اليومي مع إدارة مستشفى سفاجا، وبتكثيف المتابعة لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الأكسجين أولا بأول حسب احتياج المستشفى.

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