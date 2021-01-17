الأنبا مقار: بشارة القديس يوحنا هى «إنجيل الملك»

خصص الأنبا مقار أسقف كنائس الشرقية والعاشر من رمضان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة «الكرازة» الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن «علم اللاهوت».جاء ذلك تحت عنوان «إنجيل يوحنا إنجيل الملك 1»؛ حيث أوضح من خلاله المعاني اللاهوتية فى إنجيل يوحنا، وهى بشارة القديس يوحنا تلميذ السيد المسيح.مجلة «الكرازة»، هى الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، ويأتي في هيئة مجلة نصف شهرية، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد، من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.