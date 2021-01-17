حي الشرابية يرصف عددا من الطرق

واصل حي الشرابية تنفيذ خطته الاستثمارية الخاصة بالرصف واستعادة الواحهة الحضارية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالاهتمام بالطرق ورصف الشارع وقام المهندس حماده رزق رئيس الحى بمتابعة عمل ترميم بالخلطه بشارع عبد الرحمن عبد الغنى أمام مسجد الرحمة.وقام المهندس حماده رزق رئيس الحى بمتابعة عمل الطبقة السطحية بشارع مستشفى جيهان من الإمام الحسينى حتى الكرامة.كما قام المهندس حماده رزق رئيس الحى بمتابعة بدء العمل برصف شارع حمزة مسعود وقام المهندس حمادة رزق رئيس حى الشرابية بمتابعة رصف شارع الكرامة ليلا.كما بدء حي الشرابية برصف شارع ترعه الجلاد من تقاطع مصنع النسيج حتى تقاطع سراج الدين.