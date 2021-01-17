مسؤول تركي أسبق يغازل دول الخليج بإغلاق قاعدة بلاده في قطر

قال ياشار ياقيش، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية التركي الأسبق، إنه من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر، وفق حوار نشر على موقع يوتيوب ونقلته صحف تركية معارضة.وتابع ياقيش: "جاء الوقت من أجل تحسين تركيا علاقاتها المتأزم مع دول الخليج"، مشيرا إلى أن أنقرة تجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين بخصوص هذه القضية، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشدد ياقيش على أن تركيا حاليا باتت بين دول عربية تعيش عديدا من الخلافات، لكن عندما تعود العلاقات السعودية القطرية إلى مجراها السابق، من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في الدوحة.