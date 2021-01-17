اليوم انطلاق معرض «مفردات» الجماعي بقاعة «أبونتو» بالزمالك

"مفردات" عنوان المعرض المشترك بين كلا من: خالد سراج وأنيتا توت وهدى رجاء٬ والذي ينطلق اليوم بقاعة أبونتو بالزمالك٬ ويستمر حتى يـوم السبت ٦ فبراير ٢٠٢١.أقام خالد سراج الفنان معرضين فرديين بمركز الجزيرة للفنون بالقاهرة عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠١٣، واخر بعنوان "ماعت تتلون" بقاعة أوبنتو بالزمالك في عام ٢٠١٥. شارك سراج في بودابست عام ٢٠١٤ في معرض ثنائي مع ايشتفان زاكار، وفي عملين مشتركين مع الفنانة المجرية أنيتا توت. كما شارك في أكثر من ٨٠ معرض محلي وعالمي وأكثر من ٣٥ ورشة عمل. كما حصل على أكثر من سبعة جوائز في مجال الخزف من مصر وخارجها.أما "أنيتا توت" خزافة ومرممة خزف محترفة بدولة المجر، ولدت في بودابست عام ١٩٧٣. تخرجت أنيتا من قسم السيليما في جامعة "موهولي نادجّ" للفنون والتصميم في بودابست عام ٢٠٠٨، وحصلت على منحة إيراسموس في أيرلندا عام ٢٠٠٥.شاركت في أكثر من ثماني ورش عمل وندوات دولية بالمجر؛ كما شاركت في العديد من المعارض الدولية الفردية والجماعية في عدة دول مثل اسبانيا والمجر وتركيا وصربيا وفرنسا وسلوفينيا ومصر. شاركت توت في عام ٢٠٠٨ في بينالي الخزف الوطني في بيتش، المجر. كما حصلت على الجائزة الثالثة في الدورة رقم ٣٠ من بينالي ألكورا الدولي للخزف، في اسبانيا عام ٢٠١٠.بينما تخرجت هدى رجاء من كلية التربية الفنية سنة ٢٠٠٦ وحصلت على درجة الماجيستير والدكتوراة في تخصص الخزف من كلية التربية الفنية جامعة حلوان. تعمل مدرس في كلية التربية الفنية جامعة حلوان.شاركت الفنانه عام 2019 فى معرض الطبق بمركز الجزيرة للفنون – الزمالك، وفي عام 2018 فى معرض جماعي للفنانين المشاركين في "منحة تبادل الفنانين الخزافين خلال عام 2017" - Künstlerhaus Stadttöpferei – مدينة Neumünster – المانيا، وعام2017 فى معرض طبقات من الأخضر في اوبنتو جاليري في الزمالك.