تنبيه عاجل من رئيس مجلس النواب للأحزاب بشأن الهيئة البرلمانية

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أن حزب التجمع اختار النائب عاطف المغاوري، ممثلًا للهيئة البرلمانية، وأن حزب النور اختار النائب أحمد خليل خيرالله، ممثلا للهيئة البرلمانية، وحزب العدل، اختار عبدالمنعم إمام ممثلا للهيئة.ونبه رئيس المجلس على باقي الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، سرعة اختيار ممثل الهيئة البرلمانية لها.